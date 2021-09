Prinses Beatrix opent officieel molen in Zuidwolde

Aangifte tegen bruidspaar: Bruiloft in Assen loopt uit op ontruiming

2 september Het afgelopen weekend zal nog lang in het geheugen van Arie Kant gegrift staan. De manager van ‘t Markehuus in Assen schrok zich een ongeluk toen bleek dat een bruiloft in een van de afgehuurde zalen veel teveel bruiloftsgasten had. Toen zij vriendelijk verzocht werden te vertrekken, liep het echter uit in een chaos waarna Kant hulp van de politie inschakelde.