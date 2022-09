Provincie Drenthe gaat aandringen op 'beheer' van wolf

Leeuwin Tia sterft bij gevecht in Wildlands na introduc­tie mannetjes­leeuw

In Wildlands in Emmen is gisteren de 15-jarige leeuwin Tia gestorven. Het dier is volgens onderzoek van het dierpark doodgegaan aan de gevolgen van een gevecht, vermoedelijk met een mannetjesleeuw die vorige maand overkwam en nog in de kennismakingsfase zat.

26 september