Rapport rekenkamercommissie concludeert dat Coevorden diftar moet invoeren

De gemeente Coevoerden kan niet om het diftar-systeem heen als ze de afvaldoelen wil behalen. Dat concludeert de rekenkamer van de gemeente. In 2024 wil de gemeen dat er 100 kilo restafval per persoon wordt geproduceerd. Twee jaar geleden was dat nog 172 kilo per persoon. Dat meldt RTV Drenthe .

Diftar wil zeggen: betalen per keer dat je restafval laat ophalen. Dus elke keer dat de grijze kilo aan de straat staat moet je een bepaald bedrag betalen. Er zijn al veel Nederlandse gemeenten die dit systeem hanteren. Dus zou ervoor moeten zorgen dat mensen meer afval gaan scheiden en minder restafval verzamelen. Het is ideaal om er voor te zorgen dat de hoeveelheid restafval omlaag gaat.

De rekencommissie zegt nu dat er maar één weg is om het doel van 100 kilo restafval per persoon in 2024 te behalen. ,,Ga als college en raad het gesprek aan over de te nemen beleidsmaatregelen, waarbij het invoeren van tariefdifferentiatie de belangrijkste maatregel is: deze maatregel draagt bij aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval.‘’

Een andere conclusie uit het rapport is dat de gemeente moet onderzoeken of een van de twee milieustraten gesloten kan worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Coevorden bovengemiddeld veel geld kwijt is aan afvalinzameling. Dat komt vooral door de twee milieustraten in de gemeente. Volgens de rekenkamercommissie kost dat 'relatief veel geld.’ Mogelijk wordt er ook veel bedrijfsafval ingeleverd en komen mensen uit andere gemeenten naar Coevorden om bij de milieustraat afval in te leveren.

Over het algemeen zijn in de inwoners van Coevoerden tevreden over het afvalbeleid. De 2.470 ondervraagde mensen geven het afvalbeleid gemiddeld een 7. He meest gegeven cijfer was een 8 en 15 procent van de mensen gaf een onvoldoende. Een punt van ontevredenheid is het feit dat het restafval één keer in de vier weken wordt opgehaald, dat was voorheen één keer in de twee weken.

Het was eigenlijk het doel om in 2020 aan de 100 kilo restafval per persoon te zitten. De gemeente heeft te weinig gedaan om dat doel te behalen, concludeert de rekenkamer.

De gemeente realiseert zich ook dat diftar vroeg of laat ingevoerd moet gaan worden. ,,Zonder de invoering van diftar is het volgen ons niet mogelijk om de doelstelling van maximaal 100 kilo restafval te behalen‘’, schrijft burgemeester Bergsma in een reactie op het rapport. ,,De besluitvorming hierover is dan ook opgenomen in de routekaart en zal ook onderdeel zijn van het op te stellen afvalbeleid.‘’

De gemeente is met de uitspraak van de burgemeester al een stap verder dan in september vorig jaar. Toen liet de gemeente weten dat de invoering van de diftar nog wordt onderzocht.

De gemeenteraad zit er nog niet op te wachten. Een meerderheid van de raad is geen voorstander van het betalen per leging, schreef Dagblad van het Noorden begin deze maand.