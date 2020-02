Rechtbank wijst wrakingsverzoek oud-voorman No Surrender af

Man (37) overlijdt bij verkeerson­ge­luk in Hijken. De politie zoekt zijn familie (in het buitenland)

9:59 Bij een ernstig ongeluk in Hijken raakte maandagavond een man van 37 zwaargewond. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De man is afkomstig uit het buitenland. De politie is op zoek naar zijn familie, meldt het Dagblad van het Noorden.