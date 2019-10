'Rechtbank wil zelf kijken in ruimtes boerderij Ruinerwold waar jongeren zouden zijn vastgehouden’

De rechtbank zou woensdagmiddag zelf willen gaan kijken in de afgesloten ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar ruim twee weken geleden vermeende vader Gerrit Jan Van D. met vijf jongvolwassen werd aangetroffen.

Dat melden bronnen in de rechtbank in Assen. Advocaat Robert Snorn van Van D. reageert desgevraagd: ,,Ik heb ook zoiets gehoord.” Woensdagmorgen is de verlenging van de gevangenhouding van zijn cliënt besproken door de raadkamer van de rechtbank. De advocaat liet zich vertegenwoordigen door twee kantoorgenoten. Deze advocaten wilden na afloop van de besloten zitting niets zeggen.

Langer vasthouden?

Het Openbaar Ministerie wil Van D. langer vasthouden. De rechtbank heeft daar nog geen beslissing over genomen. De raadkamer zitting tegen medeverdachte Josef B. (58) was om 11.30 uur nog niet afgelopen. Het OM wil niet reageren op de vraag over de mogelijke schouw die de rechtbank wil doen woensdagmiddag in de boerderij in Ruinerwold. ,,Daar moet de rechtbank op reageren.”

Of er woensdagmiddag of op een ander moment een schouw is, zal een woordvoerder van de rechtbank later vandaag bekendmaken. De rechtbank kan pas reageren als de zitting tegen B. is afgelopen.

Digitale kaart

Een team van forensische opsporing van de Nationale Politie bracht drie dagen na de vondst van de man en de jongeren ook een bezoek aan de boerderij in Ruinerwold. Alle kamers en de ruimtes in de boerderij werden die dag gefotografeerd, gefilmd en ‘gedigitaliseerd’ voor een totaaloverzicht. Maar volgens onbevestigde berichten wil de rechtbank de plaats delict alsnog met eigen ogen bekijken.