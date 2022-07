Rijbewijs ingevorderd van spookrijdende boeren op A37

De actievoerders zorgden gistermiddag voor een urenlange file in beide richtingen, zo schetst de politie. Meerdere trekkers zouden tegen de rijrichting in hebben gereden. Toen agenten het gesprek wilden aangaan ,,ontstond er een grimmige sfeer. Zo hebben actievoerders de banden van een dienstvoertuig leeg laten lopen.”

Na een laatste waarschuwing en bij het zien van de ter plaatse gekomen mobiele eenheid (ME) werd de blokkade opgeheven. Een aantal betogers is kort hierna opnieuw de A37 opgegaan. De politie heeft rijbewijzen ingevorderd van spookrijders.

Mobiele Eenheid

Gisteravond werd al bekend dat in Sneek en Heerenveen de ME moest ingrijpen bij blokkades van distributiecentra. In totaal zijn zeven mensen opgepakt, meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten. In Sneek zijn vier mensen opgepakt voor onder meer openlijke geweldpleging en het blokkeren van de weg. In Heerenveen zijn drie personen aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.