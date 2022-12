Scholier (14) geschept door auto in Emmen: traumahelikopter ter plaatse

Coalitie wil miljoenen vrijmaken voor brug en spoor in Noorden

Het kabinet moet miljoenen euro’s vrijmaken voor weg- en spoorprojecten in Noord-Nederland, vinden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Eerder deze week was al verontwaardiging in de Kamer dat die regio ongeveer 4 procent krijgt uit de landelijke infra-investering van 7,5 miljard euro. Het meeste geld (65 procent) gaat naar de Randstad.

30 november