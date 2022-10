Schuur gaat in vlammen op in Klijndijk

Vogelgriep op twee pluimveebe­drij­ven in Groningen en Drenthe: tienduizen­den dieren preventief geruimd

Op een tweetal pluimveebedrijven in Groningen en Drenthe is vogelgriep vastgesteld. Het gaat op beide bedrijven, gelegen in Wildervank en Zuidwolde, om de hoogpathogene variant. Deze variant zorgt ervoor dat vogels ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

30 september