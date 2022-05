Scooter botst op shovel in Emmen: bestuurder raakt zwaargewond

Kinderpsy­chi­a­ter krijgt celstraf voor bezit kinderpor­no

Een 70-jarige voormalig kinderpsychiater uit Friesland is vrijdag in Zwolle veroordeeld tot een jaar cel voor bezit van kinderporno. De man werd eind 2018 in Nepal al veroordeeld voor het misbruiken van minderjarige jongens.

