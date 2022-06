Scooterbestuurster rijdt tegen brug in Emmer-Compascuum

Steekpar­tij in woning Assen: slachtof­fer in ziekenhuis, verdachte opgepakt

Vanochtend is een 27-jarige man uit Assen neergestoken in een woning aan het Van Swinderenhof in Assen. Een 33-jarige verdachte uit Beilen is aangehouden. Dat meldt RTV Drenthe.

