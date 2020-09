Sekswinkel gaat met FC Emmen stappen ondernemen tegen uitspraak KNVB: ‘Hoopten taboe te doorbreken’

Directeur Eric Idema van EasyToys zegt samen met FC Emmen stappen te ondernemen tegen de KNVB. Die bepaalde gisteren dat de sponsordeal tussen FC Emmen en het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys in strijd is met de reglementen.

,,We zijn enorm teleurgesteld dat we geen hoofdsponsor van FC Emmen worden. We beraden ons, in nauw overleg met FC Emmen, op vervolgstappen. Voor ons was de samenwerking een logische keuze. Wij zijn twee succesvolle bedrijven uit dezelfde regio en voelen ons sterk verbonden met deze club die net als wij op het hoogste niveau spelen. We zien dan ook het probleem niet”, zegt Emmenaar Idema tegen het Dagblad van het Noorden.

Voorbeeldfunctie

De KNVB heeft aan FC Emmen laten weten dat hun besluit is genomen omdat de samenwerking met EasyToys in strijd is ‘met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen’.

Het bestuur is van mening dat het hoofdsponsorschap van EasyToys ervoor zorgt dat de eredivisieclub in verband wordt gebracht met de seksindustrie. De KNVB benadrukt hierin met name haar bezorgdheid over de jeugd, die in veel gevallen toch een voorbeeld zien in de voetballers en zich willen identificeren met hun voorbeelden.

Dat EasyToys voor de jeugd al op zoek was naar een goed doel om de lege ruimte op de borst aan te schenken maakte geen verschil voor de voetbalbond. Ook het feit dat er bij de Drentse voetbalclub behoefte is aan extra financiering maakte het oordeel niet anders.

‘Taboe?’

,,Wij hoopten juist dat meer positieve aandacht voor onze webshop zou bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat nog altijd rust op onze branche”, meent Idema. ,,Het feit dat erotiek en seksualiteit voor sommigen nog ongemakkelijke onderwerpen zijn, blijkt maar weer uit de beslissing van de KNVB.”

Ook voorzitter van FC Emmen Ronald Lubbers is teleurgesteld. ,,Eric is er met zijn bedrijf in geslaagd om online Europees marktleider te worden in de meest beoefende bezigheid van mensen. Het is toch fantastisch dat een bedrijf met haar oorsprong in de Drentse Zuidoosthoek het zover weet te schoppen?”

En de groeiambities van EasyToys zijn nog niet gestild, weet de voorzitter. ,,We hadden dan ook veel vertrouwen dat de kracht van de combinatie van beide bedrijven een goede samenwerking zou worden.”

Zowel EasyToys als FC Emmen delen de hoop dat de KNVB nog terugkomt op haar besluit over het hoofdsponsorschap.

Grootste erotiekwebshop Het in Veendam gevestigde EasyToys is met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen de grootste erotiekwebshop van de Benelux. In 2007 begon Idema met EasyToys en hij bouwde het bedrijf in dertien jaar tijd uit tot internationaal marktleider. EasyToys is onderdeel van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van online erotiekverkoop.