Sissend souvenir: Gezin uit Emmen vindt grote zwarte slang in dakkoffer na terugreis uit Zweden

Geen magneetje, asbak of sieraden maar een grote doodenge zwarte slang, die niet bepaald blij was dat hij gestoord werd. Dat nam een gezin uit Emmen per ongeluk mee in de dakkoffer nadat zij thuiskwamen van een heerlijke vakantie (en lange terugreis) in Zweden.

Nadat het zin even bij was gekomen en had genoten van een kopje koffie, was het tijd om de dakkoffer leeg te halen. Maar nadat het slotje open was en de deksel open ging, ging die ook weer met een klap dicht.

Zwarte adder

,,In de dakbak zat namelijk een behoorlijke grote, doodenge slang”, schrijft Dierenambulance Zuidoost Drenthe op haar Facebook. ,,Helemaal zwart zag hij er al indrukwekkend uit, met een paar witte stippen langs de kop, maar toen bleek dat het waarschijnlijk een zwarte adder was, was het echt een gevalletje nachtmerrie.”

Een van de collega‘s van de dierenambulance had gelukkig ervaring met verschillende soorten reptielen en wist hoe met de slang om te gaan. ,,De adder was niet erg blij om uit zijn lekker warme plekje te worden gehaald en beet met enig venijn in de dikke leren veiligheidshandschoenen, echter zonder gevaar. De slang werd voorzichtig in een vervoersbak gedaan en mocht mee naar ons pand.”

Giftig

De slang is meegenomen door de dierenambulance en zal in overleg met de reptielenopvang op zoek gaan naar een geschikte opvangplek voor de ongenode gast. De zwarte adder is giftig, maar over het algemeen niet dodelijk. De slang is schuw en zal alleen in zeldzame gevallen bijten als hij wordt gestoord of in het nauw zit.