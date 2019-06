Slachtoffer na schietpartij in Rolderstraat Assen overleden, politie vindt vuurwapen in woning

De persoon die donderdagavond gewond raakte bij een schietpartij aan de Rolderstraat in Assen, is overleden. Dat meldt de politie op Twitter. Een buurman zegt te weten dat er twee broers in het pand wonen. De politie wil daar niets over kwijt, maar heeft wel een vuurwapen gevonden in de woning. Ze onderzoekt of het wapen gebruikt is bij de schietpartij.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het slachtoffer is een 32-jarige man, zijn woonplaats is onbekend. De politie zegt dat de man in ieder geval niet in het huis woonde waar de schietpartij plaatsvond.

De verdachten zijn een 19-jarige en een 22-jarige inwoner van Assen. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De politie meldde eerder dat er aanwijzingen waren voor een incident in de relationele sfeer.

‘Ik weet dat er twee broers wonen’

De eigenaar van een supermarkt tegenover het pand aan de Rolderstraat was donderdagavond nog in zijn zaak toen het incident plaatsvond. ,,Ik weet dat er twee broers wonen. Een van hen liep gisteravond ineens de straat op. Hij riep dat iemand 112 moest bellen omdat hij iemand had neergeschoten.”

De schutter vluchtte volgens de ooggetuige richting Menning, waar hij niet veel later door toegesnelde agenten werd opgepakt. ,,Het wemelde hier van de agenten en security”, vervolgt de man. Het slachtoffer werd zwaargewond op een brancard afgevoerd.

‘Nooit overlast ervaren’

Een eigenaresse van een winkel iets verderop reageert opgelucht als ze hoort dat het geen schietpartij op straat was. ,,Dat zou toch een zwarte sluier over het TT festival geven.” Wie er in het pand wonen, weet ze niet. ,,Het waren in ieder geval geen grote lawaaischoppers want ik heb nooit overlast ervaren.”