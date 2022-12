Spookrijder uit Emmen scheurt met 200 kilometer per uur én zonder lichten over N34

Een 24-jarige man uit Emmen is in de nacht van zondag op maandag in de kraag gevat door de politie na een wilde achtervolging met snelheden tot 200 kilometer per uur. De hardrijder reed met z’n autolichten uit spookrijdend over de N34, meldt de politie op social media.