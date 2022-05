Stakingen in het streekvervoer in Emmen voor betere CAO: ‘Hier kunnen we niet mee akkoord gaan’

Het is het begin van een landelijke estafettestaking, die naast Emmen ook is afgetrapt in Oude Pekela en Stadskanaal. Er is een hoog ziekteverzuim omdat de chauffeurs de afgelopen jaren kampen met een hoge werkdruk. ,,Er is niet onderhandeld over de CAO", reageert FNV-bestuurder Edwin Kuiper. ,,Er is een eindbod neergelegd en de leden van de FNV stellen: hier kunnen we niet mee akkoord gaan.”



De stakende werknemers, veel van hen ouder dan 60 jaar, voelen zich niet gehoord door werkgever Qbuzz. Zo zouden ze vaak tot laat moeten werken, waarna ze ook een vroege shift moeten draaien. Een van de stakers zegt dat het voorkomt dat zijn collega's tot 02.30 uur moeten rijden en vervolgens ingeroosterd zijn voor de ochtenddienst die rond 04.30 uur begint.



De omstandigheden zelf eisen ook hun tol van de buschauffeurs. De staker zegt dat veel van hen met gevaar voor eigen gezondheid hebben gewerkt, toen zij onder meer zorgpersoneel naar hun werk brachten op de teststraten en te maken hebben gehad met geweld van asielzoekers op lijn 73 naar Ter Apel. De werknemers zouden geen loonsverhoging hebben ontvangen, omdat er niet genoeg budget zou zijn.