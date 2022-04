Steeds meer Drentse oplaadpunten voor elektrische auto's: drukte bij laadpalen blijft echter toenemen

Drentse ijswinkel valt op bij The Best Social Awards: bijna 80.000 Tik­Tok-vol­gers en drie miljoen likes

The Best Social Awards hebben de genomineerden voor de zakelijke categorieën bekendgemaakt. Grote kanshebbers deze negende editie van het prijzengala van sociale mediabedrijf The Best Social zijn grote ondernemingen zoals HEMA en bol.com, die beide in meerdere categorieën zijn genomineerd. Volgens de organisatie vallen dit jaar ook weer kleine bedrijven op. De prijzen worden digitaal uitgereikt op 25 mei op REM-Eiland in Amsterdam.

13:05