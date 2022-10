Straatverlichting in regio Assen gaat al dagenlang niet meer uit

De straatverlichting in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo staat al sinds vrijdag ook overdag onafgebroken aan. Het blijkt te gaan om een storing bij netbeheerder Enexis, die naar verwachting woensdag is opgelost.

De storing is volgens een woordvoerster van Enexis te wijten aan een zogeheten kapotte Toon Frequent-zender (TF-zender) in Marsdijk, een wijk in het noorden van Assen. ,,Die is afgelopen vrijdag kapot gegaan”, zegt zij. ,,De TF-zender stuurt de openbare verlichting aan in een bepaald gebied. Om te voorkomen dat hele gebieden in het donker komen te zitten, hebben we uit veiligheidsoverwegingen besloten om de verlichting aan te houden.”

Enexis gaat het probleem nu oplossen door bij vijftig schakelstations in de buurt schakelaars te plaatsen zodat de verlichting handmatig aan en uit kan worden gezet. ,,De precieze storing bij de TF-zender, wordt nog onderzocht. We moeten eerst zorgen dat de straatverlichting het doet zoals iedereen gewend is.”

Energiekosten

De gemeente Assen meldde het euvel vrijdag al aan Enexis. De netbeheerder is inmiddels bezig om de storing op te lossen. Dat duurt naar verwachting tot woensdag.

Er zijn volgens de woordvoerder meerdere redenen waarom de storing naar verwachting pas na vijf dagen is opgelost. ,,We moesten eerst achterhalen waar het probleem lag. En we moeten langs vijftig plekken. En dan was het ook nog weekend, dus dan gaat er wat tijd overheen. We doen ons best om het zo snel mogelijk op te lossen.”

Dat de straatverlichting ook overdag brandt, zorgt in tijden van extreem gestegen energieprijzen online voor veel beroering. Volgens de woordvoerder vallen de kosten van het laten branden van de verlichting wel mee. ,,Alle straatverlichting is voorzien van LED-lampen dus als die een paar dagen aanstaan is het niet zo dat er hoge energierekeningen uitkomen. We doen er natuurlijk alles aan om het licht niet onnodig te laten branden, maar als het pikkedonker is, dan voelen mensen zich niet veilig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.