Tientallen tractoren rijden op A28 van Hoogeveen richting Assen, politie deelt boetes uit

Bij het dorp stonden uiteindelijk zo’n 150 tractoren, een samenvoeging met boeren die zich verzameld hadden op een parallelweg van de snelweg. Een boer die namens de groep het woord voert, zegt dat ‘een deel van de groep zich baldadig heeft gedragen’ door de snelweg op te gegaan. Of dat wel of niet had gemoeten, daarover verschillen de actievoerders van mening. Idee was volgens de boer om een tour te organiseren, maar dat liep anders. Desondanks is de woordvoerder in het algemeen tevreden over de actie, ‘dat wij ons als boeren hebben kunnen laten zien’.

Ook op andere plekken in het land protesteren boeren met blokkades op de snelwegen. Op de A67 bij Liessel en de A2 ter hoogte van Best zijn hooibalen gelegd. De politie haalt deze van de weg en is met de boeren in gesprek. ,,De volgende stap is verbaliseren”, zo zei een woordvoerster eerder op de dag al. In het uiterste geval zullen de tractoren worden weggesleept. ,,Het recht van protesteren ondersteunen wij, maar veiligheid staat echt voorop”, aldus de politie Oost-Brabant. ,,We blijven in gesprek met de boeren om de wegen zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.”