TikTok-filmpje nadoen gaat fout: leerling met te veel alcohol op in ziekenhuis

Een leerling van het Gomarus College in Assen is in het ziekenhuis beland nadat ze tijdens een schoolactiviteit alcohol had gedronken. Samen met anderen deed ze een filmpje op TikTok na waarbij alcohol in een pakje met sap wordt verstopt.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. In het TikTok-filmpje wordt een pakje Capri-Sun opengesneden, de helft van de inhoud eruit gegooid en het pakje gevuld met onder meer wodka. Het pakje sap wordt daarna dichtgeschroeid met een stijltang.

De leerlingen namen de pakjes mee naar school om tijdens de de picknick op te drinken. Directeur Johan Leever zegt tegen de krant dat niet duidelijk is waar de alcohol is genuttigd: in de klas of op de fiets van de buitenactiviteit naar de picknick. Leever zegt dat de docenten niets door hebben gehad. ,,Er waren geen symptomen dat een leerling dronken was.”

Na schooltijd werd de leerling onwel en gaf ze over op het schoolplein. Ze is door een buurtbewoner naar huis gebracht. Daar is zij flauwgevallen en is de ambulance gebeld. Inmiddels zou zij het weer goed maken.

De leerlingen moeten als straf op een vrije dag naar school komen. ,,Van een schorsing is geen sprake, maar het is goed om erbij stil te staan. Om een gesprek te hebben over wat dit met je gezondheid doet en dat je dit niet moet willen. Het zijn jonge kinderen, 14 en 15 jaar, en de TT komt er volgend jaar ook weer aan, dan wil je dit besproken hebben,” aldus Leever.