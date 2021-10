Topschakers spannen kort geding aan om coronatoegangsbewijs op NK

‘Gedevalueerd toernooi’

,,Het is traditie dat het evenement in het gemeentehuis plaatsvindt”, aldus Bottema. ,,Na de laatste persconferentie over corona van minister De Jonge zijn we in overleg gegaan. De gemeente staat op het standpunt dat zij verantwoordelijk is voor het QR-beleid in de stad. Men wil het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat in het gemeentehuis, waar veel mensen komen, een bewijs moet worden getoond.”