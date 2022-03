Tractor in vlam in het Drentse Hollandscheveld, kar en hooibalen gered

De tractor die een kar met tien hooibalen bij zich had, vloog in de namiddag in brand op het Rechtuit. De kar zelf kon nog gered worden door deze van het brandende voertuig los te koppelen.



De tractor zelf stond geheel in vlam en kon niet meer gered worden. De brandweer van Hoogeveen heeft het vuur onder controle gekregen. Voor zover bekend zijn er bij het ongeval geen gewonden gevallen. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend.