Trucker verdacht van dodelijk ongeluk bij demonstratie op A28

Hartpa­tiënt vergeet in paniek de keuken­kraan: verzeke­raar wil waterscha­de niet vergoeden

Verzekeraar Unigarant uit Hoogeveen is door geschillencommissie Kifid op de vingers getikt, omdat die weigerde de waterschade te vergoeden die was ontstaan nadat een hartpatiënt per abuis de keukenkraan open had laten staan.

15 december