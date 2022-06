TT Assen onverminderd populair na corona: 166.000 bezoekers

De coronacrisis heeft niet getornd aan de populariteit van de TT van Assen. De organisatie telde 166.000 bezoekers over de afgelopen drie dagen (trainingen, kwalificaties en races) en dat waren er bijna net zoveel als in recordjaar 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak. ,,Daar doen we het voor. De TT heeft gelukkig hele loyale klanten”, zei voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit.

In 2020 werd het motorsportevenement in Drenthe helemaal geschrapt en vorig jaar vond er een uitgeklede versie plaats met maximaal 11.500 toeschouwers. Dit jaar waren er geen beperkingen meer. ,,De kaartverkoop ging nog sneller dan in het recordjaar, dus we rekenden al op een vol huis. Met 104.000 mensen op de racedag was het weer een ouderwets feest”, zei Bos.

Vooraf waren er lichte zorgen over het aantal bezoekers, omdat de gestopte Italiaanse racelegende Valentino Rossi er niet meer bij is. Hij won de TT tien keer en was ook bij de Nederlanders ongekend populair. Complete tribunes veranderden elk jaar in geel-blauwe zeeën, de kleuren van de beroemde nummer 46. ,,Toen Johan Cruijff stopte, was het niet zo dat er ineens geen fans van Ajax meer waren. Zo is dat ook bij ons. Rossi is wel gestopt, maar het blijkt dat hier vooral motorsportfans komen”, aldus directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit.

WK Superbike

Bos en Oosterbaan meldden verder dat het circuit het contract met het WK Superbike met drie jaar heeft verlengd tot en met 2025. Het evenement komt na de TT op de tweede plaats qua bezoekers. ,,Het contract met rechtenhouder Dorna over de TT loopt nog tot 2026. Ik verwacht dat we over twee jaar over verlenging gaan praten”, zei Bos.

Plannen om de Formule 1 naar Assen te halen zijn in de ijskast gezet, zei Bos. ,,Er zijn zoveel aanvragen van over de hele wereld voor een Formule 1-race, twee races in Nederland zal niet zo gauw gebeuren denk ik.”