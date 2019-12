TT Festival breidt uit van drie naar negen dagen

Met de bus reizen in Groningen en Drenthe? Dit verandert er vanaf vandaag

15 december Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe gaat komend weekeinde volledig op de schop. Als het goed is, merken de meeste busreizigers vanaf zondag alleen in positieve zin dat het roer omgaat. Qbuzz krijgt in één klap de schoonste busvloot van het land. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.