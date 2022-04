Twee jaar cel geëist tegen man die tiener sloeg met kettingslot in Emmen

Dit meldt RTV Drenthe . De Palestijnse man haalde in september vorig jaar uit met het slot naar de jongen en zijn 15-jarige vriend. De laatste wist nog net weg te duiken zodat het slot hem miste. De verdachte zegt dat een oudere man hem voor homo uitschold en dat hij dacht dat de twee tieners bij hem hoorden. Het zwaaien met zijn kettingslot moest er volgens hem voor zorgen dat de jongens op afstand bleven. De verdachte, die vier jaar geleden naar ons land is gekomen, zegt zich nergens geaccepteerd te voelen. Ook vertelde hij vandaag in de rechtbank sijt te hebben van zijn actie.

Hoofdwond en een zware hersenschudding

Verminderd toerekeningsvatbaar

Nadat de verdachte zijn spijt had betuigd en zichzelf ‘dom’ noemde vanwege het zwaaien met het kettingslot, zei hij ook dat hij vond dat de slachtoffers de gevolgen ervan overdreven. Hij benadrukte dat hij in zijn land van afkomst vaak op zijn hoofd was geslagen.



De man wordt ervan verdacht in het verleden meerdere winkels in Emmen heeft vernield, een winkelmedewerker te hebben geslagen en snoep te hebben gestolen. De verdachte zit sinds september vorig jaar vast en zegt iedere straf te accepteren. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege een stoornis. Zodra hij vrijkomt wil de man terugkeren naar Palestina. Om die reden heeft de officier besloten geen behandeling in Nederland te eisen.