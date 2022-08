Tweede autobrand in Assen in korte tijd, brandstichting niet uitgesloten

Sissend souvenir: Gezin uit Emmen vindt grote zwarte slang in dakkoffer na terugreis uit Zweden

Geen magneetje, asbak of sieraden maar een grote doodenge zwarte slang, die niet bepaald blij was dat hij gestoord werd. Dat nam een gezin uit Emmen per ongeluk mee in de dakkoffer nadat zij thuiskwamen van een heerlijke vakantie (en lange terugreis) in Zweden.

9 augustus