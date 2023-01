Uit Farmsum verdwenen beelden van zeevaarders duiken op in Drents dorpje Vledder

auto tegen boom Publieks­lie­ve­ling Jona (27) van SBS-programma Lang Leve de Liefde omgekomen bij ongeluk

Een deelnemer van het SBS-programma Lang Leve de Liefde is vannacht omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeluk in Oosterwolde in Friesland. Het gaat om de 27-jarige Jona Oosterveld uit het dorpje Oldemarkt (Overijssel). Jona groeide met zijn droge humor en gevleugelde uitspraken uit tot publiekslieveling van het populaire datingprogramma. ‘We gaan je allemaal enorm missen.’

24 december