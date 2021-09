Uitslaande brand in Drentse stal: 300 varkens omgekomen

Inwoners Emmen gaan betalen voor legen grijze container

7 september Iedere keer dat vanaf volgend jaar hun grijze container wordt geleegd betalen de inwoners van Emmen zeven euro. Zo goed als leeg, halfvol of helemaal vol, dat maakt niets uit. Daarnaast gaat elk een- of tweepersoonshuishouden een vast bedrag van 220 euro per jaar aan afvalstoffenheffing. Momenteel is dat nog tussen de 275 en 310 euro per jaar aan afvalstofheffing. De gemeente denkt dat de kosten ondanks het nieuwe systeem nagenoeg gelijk blijven. Dat schrijft RTV Drenthe.