Uitslaande brand in flat in Assen geblust

Olympia’s Tour start komend voorjaar op TT Circuit Assen

De wielerkoers Olympia’s Tour gaat komend voorjaar van start op het TT Circuit in Assen. Het gaat om een tijdrit van 9 kilometer. In 2009 werd de openingstijdrit in de Ronde van Spanje al op het circuit verreden. De Zwitser Fabian Cancellara, destijds olympisch kampioen tijdrijden, was toen de snelste.

5 december