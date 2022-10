Uniek dna-onderzoek naar eeneiige tweelingen wijst verdachte aan in verkrachtingszaak, OM eist drie jaar cel

UpdateEen nieuw dna-onderzoek waarmee het verschil in het vrijwel identieke erfelijk materiaal van eeneiige tweelingen kan worden vastgesteld, heeft voor een doorbraak gezorgd in een Drentse zedenzaak. De 28-jarige Rick K. uit Zuidlaren wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in juli 2019 in een natuurgebied bij Schipborg. Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar celstraf.

De vrouw was aan het nordicwalken toen ze op klaarlichte dag werd aangevallen. De dader liet dna-sporen achter op haar broek, die door hem naar beneden was getrokken. Dit dna-materiaal kwam overeen met het dna van de eeneiige tweelingbroer, dat was opgeslagen in de dna-databank. De broer had echter een sluitend alibi en het OM kwam uit bij K. als mogelijke dader.

Op verzoek van de verdediging liet de rechtbank in augustus 2020 een nader onderzoek doen naar eventuele verschillen in het dna van eeneiige tweelingen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg de opdracht hiervoor. In dit voor Nederland unieke onderzoek kwamen vijf bruikbare verschillen naar voren in de DNA-profielen van beide broers. Volgens de onderzoekers is het meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker dat K. de vrouw heeft verkracht dan dat diens broer het heeft gedaan.

Tot dusver kon de rechter het spoor op basis van een standaard DNA-onderzoek niet toeschrijven aan de ene of andere helft van de tweeling. Met deze technieken is het nu in strafzaken mogelijk geworden om een nieuw onderscheid te maken tussen eeneiige tweelingen, naast vingerafdrukken en bijvoorbeeld een alibi. Dit is de eerste keer dat die impasse in een strafzaak is doorbroken.

Mishandeling vriendin

Ondanks de uitkomsten van het dna-onderzoek blijft K. ontkennen dat hij diegene is die in 2019 de oudere vrouw in het bos heeft verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de telefoongegevens dat K. de dader zou moeten zijn. K. zei dat hij die middag bij vrienden was om een crossauto op te knappen. De mannen bevestigen dit, maar zeiden ook dat K. een tijdlang weg is geweest. Hij werd ook opgepakt omdat de agenten hem herkenden van een opvallend loopje dat het slachtoffer beschreef.

Het OM verwijt de man ook het mishandelen van zijn toenmalige vriendin in 2017 en 2018. De man woonde in Zuidlaren toen hij werd aangehouden en is onlangs verhuisd naar Hoogezand.

