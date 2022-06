Vader vermoordde zoontje (1,5) bijna met mes in bos in Drouwen, net op tijd ingegrepen

Poging tot moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) een 47-jarige man verweten die vastzit vanwege het neersteken van zijn zoontje van anderhalf jaar oud. De verdachte uit Gasselte was van plan om zijn kind te doden bij het Boomkroonpad in Drouwen.

‘Het spijt mij zo erg, zo ontzettend erg‘, riep de man huilend via een scherm in de rechtszaal in Assen, tegen de moeder van zijn zoontje. De man verblijft sinds zijn aanhouding op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting (PI). Dat meldt RTV Drenthe naar aanleiding van de zitting vandaag.

Op zondag 27 februari liet de man een briefje achter op de deur van zijn huis in Gasselte. Samen met zijn zoontje reed hij naar het bos in Drouwen, met in zijn tas een mes gewikkeld in een theedoek. Zodra de moeder van het kind het briefje vond, waarschuwde zij de politie en vertrok samen met haar vader richting het bos.

Slagaderlijke bloeding

Naar aanleiding van de oproep waren twee agenten richting de parkeerplaats van het Boomkroonpad gekomen. De moeder en haar vader zagen bij aankomst dat twee agenten de vader en zijn zoontje in een auto zetten. De agenten probeerden de man te kalmeren, waarop de man plots een mes trok en dat met kracht in de borst van het jongetje stak en een slagaderlijke bloeding veroorzaakte.

De man werd daarna overmeesterd met een stroomstootwapen. Het jongetje was volgens de officier ‘dodelijk gewond‘. Door het snelle ingrijpen van de twee agenten en een verpleegkundige, die toevallig ook in het bos was, is zijn leven gered. Het gaat naar omstandigheden goed met het jongetje, zo geeft de officier aan.

Persoonlijkheidsonderzoek

De man zegt in een opwelling te hebben gehandeld. ‘Ik was niet van plan om hem te steken. Het gebeurde doordat de politie ineens voor mijn neus stond.’ Hij wordt momenteel onderzocht door een psycholoog en psychiater, ook wordt hij onderworpen aan een persoonlijkheidsonderzoek.

De strafzaak wordt op 18 oktober inhoudelijk behandeld.