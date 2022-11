Vanaf januari tijdelijke noodopvang asielzoekers in Linde, omwonenden uiten zorgen

OP DE MAN AF Annelies Koning (34) bereidt zich voor op missie in Libanon: ‘Ik denk dat volleybal voor mij daarna over is’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 34-jarige Annelies Koning, volleybalster van Volley Meerkerk’95.

19 november