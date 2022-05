Verdachte ‘dakkoffermoord’ voor onderzoek naar PBC

De 52-jarige Jan Willem H. uit Assen die heeft bekend dat hij zijn 37-jarige Hongaarse partner om het leven bracht door haar te wurgen en haar lichaam een tijdlang verborg, wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit kwam dinsdag naar voren tijdens de eerste inleidende zitting in Assen. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt dit najaar verwacht.

De zaak kwam op 7 februari aan het licht door een dobberende dakkoffer in het Oranjekanaal bij Orvelte. Omstanders belden de de politie. In de koffer zat het lichaam van een vrouw. Uit DNA-onderzoek bleek het de Hongaarse vrouw te zijn, die een jaar daarvoor als vermist was opgegeven. De vrouw was de partner van de verdachte uit Assen, die een dag later werd aangehouden en verhoord.

De man bekende dat hij de vrouw in maart 2020 al om het leven had gebracht. Waar hij al die tijd het lichaam verborg, is nog niet bekendgemaakt. Bijna twee jaar later probeerde hij alsnog het lijk weg te werken, maar de koffer bleef drijven. De familie van de vrouw meldde begin 2020 in Hongarije bij de politie dat zij hun familielid misten en zich zorgen maakten over haar verblijf in Assen.

Een onderzoek door het Team Grootschalig Opsporing (TGO) leverde niets op. Totdat de koffer in het kanaal opdook. De volgende inleidende zitting is in juli. Tot die tijd blijft de Assenaar in de cel.