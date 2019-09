Verdachte Matthias M. uit Meppel: ‘Niks te maken met moord Halil Erol, ik word hier gestoord van’

Matthias M. (42) uit Meppel ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010. De Meppeler was dinsdag de eerste verdachte die in het al bijna tien jaar lopende onderzoek voor de rechter verscheen, in een openbare pro forma-zitting. Hij blijft vastzitten.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. M., een al eerder voor doodslag op een meisje veroordeelde TBS-er, was al eerder verdachte en werd in juni van dit jaar weer opgepakt. Nieuw sporenonderzoek leidde weer naar hem. Justitie verdenkt hem van het met voorbedachten rade vermoorden van Erol in M.’s Meppelse woning. Vervolgens heeft hij volgens Justitie het lichaam, al dan niet met anderen, in stukken gesneden, verpakt en in het water gegooid.

Bij Wanneperveen zou hij een bij de moord gebruikt judopak, tape, plastic en jute zakken of stoelhoes in het bos hebben begraven. In een ook aangetroffen dekbed zat de romp van Erol. Justitie vond er een haar in die volgens DNA-onderzoek van M. is. De Meppeler zou bovendien een soortgelijk dekbed hebben bezeten, zo blijkt uit een foto die in 2006 in de Van Mesdagkliniek van M. is gemaakt.

Woning

De Officier van Justitie schetste de rechtbank hoe het die zaterdag de 6e februari 2010 volgens hem gegaan is. Erol kwam tegen twaalven bij de woning van M. en zijn vriendin. Daar waren toen ook Erols ex-vrouw en twee kinderen. M. vermoordde Erol en bracht vervolgens de ex van Erol en de kinderen terug naar Steenwijk.

Zendmasten registreerden dat de telefoon van Erol bij de Havelterberg, tussen beide plaatsen, werd aangestraald. Erol miste die middag bovendien een telefoontje en sms-je op zijn mobiel en kwam een afspraak met een vriend om 18 uur niet na. Justitie vermoedt dat M. het slachtoffer in stukken heeft gesneden en hem op verschillende plekken gedumpt heeft. De Meppeler ontkent dat: ,,Ik heb hier helemaal niks mee te maken, word hier echt gestoord van...’’

Persoonlijkheidsonderzoek

M. weigert medewerking aan een persoonlijkheidsonderzoek. Het Openbaar Ministerie wil dat wel graag; de rechtbank heeft bepaald dat dat ook nodig is. Dus gaat hij voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak naar het Pieter Baan Centrum voor een observatie. Op 3 december volgt eerst nog een regiezitting; de inhoudelijke behandeling van de zaak komt nog later.

Ook Erols ex-vrouw H.A. (40) en een 44-jarige vrouw uit Meppel zijn nog verdachte in deze zaak. De politie kreeg na een recente uitzending van Opsporing Vermist zo’n 85 tips over de herkomst van de zak die getoond werd en waarin lichaamsdelen van Erol zijn aangetroffen. Mogelijk gaat het om een stoelhoes van Ikea; de recherche onderzoekt dat nog.

