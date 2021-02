Verdachte misbruik jong meisje (5) Drenthe bekent schuld

Aanhouding voor seksueel misbruik meisje in steegje Drents dorp Roden

2 februari Een man van 52 uit de Drentse gemeente Noordenveld is vanochtend aangehouden als verdachte in een ernstige zedenzaak. Het slachtoffer, een jong meisje, werd op 15 juni vorig jaar seksueel misbruikt in een steegje in het dichtbijgelegen Roden. Dat meldt de politie, die de leeftijd van het slachtoffer niet noemt.