Verkeersruzie, achtervolging, ongeluk én knokpartij in Assen

Video Geld en cadeautjes voor explosie­slacht­of­fer Kenan en zijn ouders uit Coevorden

24 december De spaarpotjesactie in Coevorder winkels voor het door een explosie getroffen gezin Hasan heeft 1827 euro en 44 cent opgebracht. Dit werd dinsdagochtend bekend gemaakt in lunchroom De Ganzenhoedster in Coevorden. Bovendien hadden de Coevordenaren meer verrassingen in petto voor het gezin.