Verkrachter en slachtoffer krijgen ondanks contactverbod weer relatie: ‘Liefde overwint alles’

Een 36-jarige man uit Emmen die veroordeeld is voor verkrachting, gijzeling en ernstige mishandeling heeft weer een relatie met het slachtoffer. Dat bleek vandaag bij de rechtbank in Assen. Toen hij de feiten pleegde, was het slachtoffer zijn ex-vriendin.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Emmenaar werd in 2018 veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In augustus 2017 had hij zijn ex-vriendin in zijn huis opgesloten. Ze was over haar hele lichaam geslagen en geschopt. Ook had de man een deel van haar haar afgeknipt. Bij de politie vertelde ze dat hij haar de avond ervoor bij haar flat uit haar auto had gesleurd en in zijn auto had gegooid.

Onderweg naar zijn huis had hij gedreigd dat hij haar dood zou rijden tegen een boom. Ook was hij gestopt op een akker, had haar aan haar haren over de grond gesleept, haar kleding kapot gescheurd en haar toen verkracht. De Emmenaar werd destijds door de rechtbank naast een forse gevangenisstraf ook veroordeeld tot het betalen van 20.000 euro schadevergoeding aan de vrouw.

Onder voorwaarden vrij

April vorig jaar werd hij onder voorwaarden vrij gelaten. De man mocht op geen enkele manier contact hebben met zijn ex-vriendin. Eind maart vorig jaar werd hij toevallig door de politie aangehouden, omdat bij een woning een inbraakalarm was afgegaan. Met die inbraak had de man niets te maken. De Emmenaar vertelde toen tegen de agent dat hij zijn vriendin had afgezet bij huis. Dat was de vrouw met wie hij geen contact mocht hebben.

De man vertelde de agent dat zijn toezichthouder bij de reclassering toestemming had gegeven. Dat bleek bij navraag niet het geval. Daarom moest de man voor de rechtbank verschijnen. Hij had zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating gehouden. ,,Zij heeft zelf weer contact met mij gezocht. Ik wist dat het niet mocht. We hebben alles uitgepraat. Ik voelde nog veel liefde voor haar en zij ook voor mij. Liefde overwint alles. We wonen nu samen.”

Relatie