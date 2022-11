Vijf jaar cel en tbs geëist tegen man die zoontje van anderhalf in borst stak

UpdateHet Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden geëist tegen een 47-jarige man uit Gasselte voor het neersteken van zijn anderhalf jaar oude zoontje. Het jongetje werd eind februari in Drouwen (Drenthe) in het bijzin van politieagenten met een groot vleesmes in zijn borst gestoken.

De man kreeg op de bewuste 27 februari ruzie met zijn ex, de moeder van het kind. Hij besloot om zijn auto te pakken om, zo verklaarde hij, een stukje te gaan wandelen met hun zoon. Daarbij reed hij over de voet van zijn ex. De moeder schakelde de politie in en agenten wisten de auto van de man te vinden. In het bos zagen twee agenten de vader het kind in een auto op een parkeerplaats zetten. De man stak vervolgens, uit het zicht van de agenten, het mes in de borstkas van het kind. Daarna stak hij zichzelf, waarop agenten de man overmeesterden door hem tweemaal te taseren.

De inmiddels gearriveerde moeder ontdekte vervolgens dat haar zoontje was gestoken. Het jongetje bleek onder meer een slagaderlijke bloeding te hebben opgelopen. De verdachte bekende en zei later onder andere in verhoren dat hij zijn zoon wilde behoeden voor ‘een kutleven’. Ook zei hij het zo te hebben gedaan dat de agenten het niet konden zien.

‘Harde waarheid’

Door het ingrijpen van de twee agenten en een verpleegkundige die toevallig in het bos was, overleefde het jonge kind wonderwel de aanval van zijn vader. ,,Hij zal de rest van zijn leven aan dit incident herinnerd worden door het litteken op zijn borstkas. Nu zal hij het zich nog niet beseffen, maar op een gegeven moment zal hij vragen stellen”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. ,,En dan is het eerlijke antwoord dat zijn eigen vader hem wilde doden. Dat is de harde waarheid die hij de rest van zijn leven met zich mee moet dragen.”

Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag. Ze concludeert dat het plan om zijn zoontje te steken in de auto is ontstaan. Omdat niet kan worden uitgesloten dat er sprake was van een hevige gemoedsopwelling, concludeert de officier van justitie dat er geen sprake is van poging tot moord.

Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseren behandeling van tbs met voorwaarden; dat neemt het OM over.

De rechtbank doet op 22 november uitspraak.