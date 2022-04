Vijftien jaar cel voor dodelijke schietpartij Drentse camping

B. had bij het slachtoffer een Rolex, drie goudstaafjes en 20.000 euro in bewaring gegeven, voor het geval hem wat zou overkomen in het criminele circuit. De mannen zaten samen in de drugshandel. B. was naar Drenthe gekomen om zijn spullen terug te vragen. De man schoot naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Zijn bijrijder zou ineens een pistool in de hand hebben gehad. B. zou dat wapen tijdens een worsteling hebben afgepakt en schoot er vervolgens mee.