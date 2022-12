Visdief op heterdaad betrapt in Staphorst, politie doet opmerkelijke vondst

FNV beschul­digt Qbuzz van stilhouden rapport over onveilig­heid buslijnen Ter Apel

FNV beschuldigt Qbuzz ervan een rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie over onveiligheid op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel stil te houden. Volgens de vakbond is in juli een rapport gestuurd naar Qbuzz, met daarbij een aantal maatregelen die het bedrijf voor 1 december moest nemen. ,,Maar werknemers hebben nog niets daarover gehoord. Laat staan dat de inhoud van het rapport met ze gedeeld is”, aldus Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer.

25 november