Voor hekkensluiter SVN'69 is het tijd om de mouwen op te stropen: ‘Er wordt meer gevraagd dan vriendelijk voetballen’

Knopeninza­me­ling voor monument Joodse kinderen begonnen: Kamp Westerbork zoekt 1,5 miljoen knopen

Kamp Westerbork zoekt 1,5 miljoen knopen voor een monument voor Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Naar schatting werden in die tijd in concentratiekampen 1,5 miljoen kinderen om het leven gebracht. Acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé geeft vandaag op middelbare school De Nieuwe Veste in het Overijsselse Hardenberg het startsein voor de knopeninzameling, aldus een woordvoerder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

27 januari