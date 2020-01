Voorlezen van 102.000 namen in Kamp Westerbork ‘spannend en emotioneel’

Originele beelden Westerbork­film (her)ontdekt

21 januari Er is nieuw beeld opgedoken van de wereldberoemde Westerborkfilm uit 1944 over het dagelijks leven in het gelijknamige Drentse doorgangskamp. Het gaat om een kort fragment dat nog niet bekend was. Ook is oud materiaal opnieuw onderzocht en, zoals het NIOD zegt, ‘herontdekt’.