Voormalig Meppels raadslid Jolida Voetelink overleden op 63-jarige leeftijd

Voor de verkiezingen maakte ze de keuze om alleen nog als lijstduwer op de verkiezingslijst te gaan. ‘Wij zijn dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, het vele werk en haar inzet als voormalig raadslid en afdelingsvoorzitter van de PvdA in Meppel,’ schrijft de partij in een overlijdensadvertentie.

Op de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk (Friesland) was Voetelink bestuurder en later directeur. ‘Het is moeilijk afscheid te nemen van een hele goede en fijne directeur en collega,’ staat er op de website van de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. ‘Ook toen ze te ziek werd om nog te kunnen werken bleef ze bij de school, de mensen die er werken en de leerlingen in het bijzonder betrokken.’