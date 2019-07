Vrouw (65) uit Emmen opgepakt voor windmolenterreur

Wordt De Arend in Hoogeveen ge­sloopt?

11:24 Woningcorporatie Domesta neemt eind dit jaar een besluit over de toekomst van flatgebouw De Arend. Begin dit jaar is een zogenaamd belevingsonderzoek gehouden onder de bewoners. Daarin kwamen allerlei zaken over het wonen in en rond de galerijflat aan de orde.