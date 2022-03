Wc gesloopt en stoeltjes vernield: supporters Volendam richten ravage aan in stadion Emmen

Zeldzame goudjak­hals duikt op in Friesland: mogelijk meerdere ‘rietwolven’ in Nederland aanwezig

In Friesland is deze maand voor het eerst een goudjakhals gezien. Het is de zevende keer dat in Nederland een goudjakhals is waargenomen. Sinds 2016 zijn goudjakhalzen gezien in Gelderland, Drenthe, Groningen en Utrecht. Omdat de beschermde dieren heel erg schuw zijn, is het goed mogelijk dat er al meer goudjakhalzen in Nederland zijn, zegt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.

28 februari