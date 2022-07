Werkstraffen en 90 dagen cel geëist voor 'hulpjes' bij autobranden Hoogeveen

Man (48) overleden na zware mishande­ling in Drentse Zuidlaren

Een 48-jarige man is vanmiddag overleden nadat hij de avond ervoor zwaar werd mishandeld, meldt de politie. Dat gebeurde in een pand aan de straat de E in het Drentse Zuidlaren. Vanochtend is een 32-jarige man aangehouden.

19 juli