WK superbike half april in Assen

Natuurmonu­men­ten sluit bezoekers­cen­trum om bedreigin­gen over wolf

Natuurmonumenten sluit zondag het bezoekerscentrum in het Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe, omdat demonstranten op die dag een bijeenkomst over de wolf dreigen te verstoren. Medewerkers en vrijwilligers van het bezoekerscentrum ervaren de toon van de berichten over die demonstratie die op sociale media rondgaan, als intimiderend en bedreigend, aldus een woordvoerder van de natuurbeheerder.

27 oktober