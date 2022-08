Wolf doodde vooral schapen in Friesland en Drenthe

Een laboratorium van de Wageningen Universiteit onderzoekt dna-monsters die worden afgenomen na een melding van dode dieren. Daaruit komt naar voren dat de wolf niet altijd de schuldige is: een kalf in een weiland in Katlijk in Friesland is doodgebeten door een hond. Ook in Rilland in Zeeland en in het Groningse Den Ham grepen honden schapen.