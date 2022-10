Wolven doodden in september bijna 30 schapen in Drenthe

Het aantal aanvallen ligt in Drenthe opvallend veel hoger dan in andere provincies met wolven, zoals Friesland en Gelderland. Mogelijk lopen er in Drenthe veel zwerfwolven, jonge dieren uit Duitsland die op zoek zijn naar een eigen territorium, zeggen wolvendeskundigen. Het is ook mogelijk dat de vondst van dood vee in Drenthe vaker wordt gemeld dan in de andere provincies. Zo is in september ook meer dan eens melding gedaan van een mogelijke wolvenaanval zonder dodelijke slachtoffers. In enkele andere gevallen staat niet vast of een wolf de schuldige is.