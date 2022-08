Wolvenwelpen geboren in grensgebied tussen Drenthe en Friesland

In juni werd al bekend dat een wolvenpaar zich heeft gevestigd in het Drents-Friese Wold en de omgeving daar omheen. De twee wolven lopen al langer rond in Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland, maar werden eerst nog gezien als zwerfwolven. BIJ12 maakte in juni bekend dat er in Nederland vier wolvenparen zijn die dit jaar mogelijk ook welpen kunnen krijgen. In de regio Drenthe/Friesland is dat dus nu daadwerkelijk het geval. Vorig jaar werden er ook al wolvenwelpen geboren op de Veluwe.